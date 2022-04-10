В Киевской области, вблизи Макарова, были найдены останки обгоревшего российского вертолета. Его удалось идентифицировать.

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Сбитый вертолет

Как выяснилось, сбит вертолет оккупантов Ми-8АМТШ имел бортовой номер RF-91292. Наши герои сбили его еще 4 марта, но идентифицировать его удалось только сейчас.

Сбит вертолет оккупантов / Фото

Среди обломков вертолета были также найдены обгоревшие скелеты пилотов.

Этот полет был последним для пилотов / Фото MilitaryAviationInUa

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