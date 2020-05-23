Возле офиса Медведчука в Киеве прогремел взрыв: фото, видео

Возле офиса нардепа Виктора Медведчука в Киеве произошел взрыв. По словам очевидцев, сначала были слышны националистические лозунги, а затем прогремел взрыв. Сейчас известно, что задержали двух активистов.

В обед 23 мая возле офиса Медведчука, что на улице Большой Васильковской в Киеве, прогремел взрыв, пишет в телеграме журналист Андрей Павловский.

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Возле офиса главы партии "За жизнь" Виктора Медведчука произошел взрыв. По словам очевидцев, сначала были слышны националистические лозунги, а потом был взрыв,

– говорится в сообщении.

Известно, что полиция успела задержать двух активистов. Остальные – бросили файеры и скрылись.



Возле офиса Медведчука прогремел взрыв / Фото 24 канала

Активисты облили здание офиса Медведчука красной краской. Поблизости также наклеили информацию, что "Оппозиционная платформа – против жизни" и "ОПЗЖ – пособники врага".



Здание представители Нацкорпуса облили красной краской / Фото 24 канала

Что говорят в Нацкорпусе

Впоследствии стало известно, что акцию протеста провел Нацкопус. Об этом сообщили в телеграме националистической политической партии.

Нацкорпус требует от Минюста обратиться с иском в суд по факту совершения партией ОПЗЖ государственной измены,

– говорится в сообщении.

В Нацкорпусе также требует от СБУ начать производство "против руководителей этой антиукраинской силы".

Акцию организовал Нацкорпус: смотрите видео

Взрыв возле офиса Медведчука: смотрите видео​

Полиция задержала двух активистов: видео​