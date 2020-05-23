Техно Lifestyle Здоровье Спорт Дом Агро Дизайн Инвестиции Недвижимость Вкусно Покер Auto Красота Семья Учеба Likar Афиша
more
МАССОВОЕ УБИЙСТВО НА ЖИТОМИРЩИНЕ КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 ААВИАКАТАСТРОФА В ПАКИСТАНЕ КОРОНАВИРУС COVID-19
Прямая трансляция на
Последние выпуски
МАССОВОЕ УБИЙСТВО НА ЖИТОМИРЩИНЕ КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 ААВИАКАТАСТРОФА В ПАКИСТАНЕ КОРОНАВИРУС COVID-19

Возле офиса Медведчука в Киеве прогремел взрыв: фото, видео

- Читати новину українською
Возле офиса Медведчука в Киеве прогремел взрыв
Возле офиса Медведчука в Киеве прогремел взрыв

Возле офиса нардепа Виктора Медведчука в Киеве произошел взрыв. По словам очевидцев, сначала были слышны националистические лозунги, а затем прогремел взрыв. Сейчас известно, что задержали двух активистов.

В обед 23 мая возле офиса Медведчука, что на улице Большой Васильковской в Киеве, прогремел взрыв, пишет в телеграме журналист Андрей Павловский.

Читайте также Очередной скандал с каналом Медведчуком: Нацсовет взялся за проверку NewsOne

Возле офиса главы партии "За жизнь" Виктора Медведчука произошел взрыв. По словам очевидцев, сначала были слышны националистические лозунги, а потом был взрыв,
– говорится в сообщении.

Известно, что полиция успела задержать двух активистов. Остальные – бросили файеры и скрылись.

Вибух біля офісу Медведчука

Возле офиса Медведчука прогремел взрыв / Фото 24 канала

Активисты облили здание офиса Медведчука красной краской. Поблизости также наклеили информацию, что "Оппозиционная платформа – против жизни" и "ОПЗЖ – пособники врага". 

Будівлю представники Нацкорпусу облили червоною фарбою

Здание представители Нацкорпуса облили красной краской / Фото 24 канала

Что говорят в Нацкорпусе

Впоследствии стало известно, что акцию протеста провел Нацкопус. Об этом сообщили в телеграме националистической политической партии.

Нацкорпус требует от Минюста обратиться с иском в суд по факту совершения партией ОПЗЖ государственной измены,
– говорится в сообщении.

В Нацкорпусе также требует от СБУ начать производство "против руководителей этой антиукраинской силы".

Акцию организовал Нацкорпус: смотрите видео

Взрыв возле офиса Медведчука: смотрите видео​

Полиция задержала двух активистов: видео​

 

 

Автор: Наталия Пристанская
Теги: Новости Украины Национальный корпус Виктор Медведчук Новости Киева Полиция Взрыв
Комментарии
powered by lun.ua
Предложения партнеров
Комментарии
Главные новости
Последние Новости
Больше новостей
Публикации
Безнаказанность Портнова: как власть помогает соратнику Януковича избегать наказания
сегодня , 13:30 Безнаказанность Портнова: как власть помогает соратнику Януковича избегать наказания
Роман Маселко
Запустить метро и не позволить вирусу распространяться: как это сделать?
сегодня , 12:00 Запустить метро и не позволить вирусу распространяться: как это сделать?
Уляна Супрун
Пассивный доход и удобное расположение: какие преимущества инвестиций в гостиничные апартаменты
22 мая , 16:39 Пассивный доход и удобное расположение: какие преимущества инвестиций в гостиничные апартаменты
Ростислав Струтинський