О звуках взрывов сообщили в 05:25, а тревогу объявили в 02:25.

Кстати В Херсоне слышны звуки взрывов

Кроме того, под Ровно было видно 2 вспышки.

Важно! Если вы станете свидетелями вспышек, не публикуйте в сети никаких фото, адресов и координатов. Это только поможет врагу.

Тревога по всей Украине

Ночью 14 марта воздушную опасность объявили почти во всех областях.

Полтавская,

Днепропетровская,

Черкасская,

Черновицкая,

Хмельницкая

Закарпатье,

Ровенская,

Волынь,

Тернопольская,

Сумская,

Винницкая,

Львовская,

Ивано-Франковская,

Кировоградская,

Буковина,

Николаевская,

Харьковская.

Кстати – В Чернигове изъяли из жилых массивов авиабомбы: