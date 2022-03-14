О звуках взрывов сообщили в 05:25, а тревогу объявили в 02:25.
Кстати В Херсоне слышны звуки взрывов
Кроме того, под Ровно было видно 2 вспышки.
Тревога по всей Украине
Ночью 14 марта воздушную опасность объявили почти во всех областях.
- Полтавская,
- Днепропетровская,
- Черкасская,
- Черновицкая,
- Хмельницкая
- Закарпатье,
- Ровенская,
- Волынь,
- Тернопольская,
- Сумская,
- Винницкая,
- Львовская,
- Ивано-Франковская,
- Кировоградская,
- Буковина,
- Николаевская,
- Харьковская.
Кстати – В Чернигове изъяли из жилых массивов авиабомбы: