Как сообщила администрации Туапсинского района, смерч наблюдается на расстоянии около 10 километров от берега, пишет 24 Канал. Смерч появился над морем.

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В море возле Туапсе зафиксировали 3 смерчи

Синоптики прогнозируют ливни и усиление ветра в регионе, возможен подъем уровня рек.

В Туапсе фиксируют смерч: смотрите видео

Штормовое предупреждение продлено до 12 июля.

В сети публикуют кадры смерча в Туапсе: смотрите видео

Также в сети публикуют фотографии и видео, что возле берегов Туапсе заметили несколько смерчей.

В Туапсе сразу несколько смерчей: смотрите видео

Речь идет сразу о 3 смерчах в российском регионе.

Смерч в море возле Туапсе: смотрите видео

На территории Сочи сейчас продолжает действовать штормовое предупреждение. Накануне Краснодарский край сильно затопило из-за ливней. Людям пришлось эвакуироваться. Сейчас уровень воды спал.

Где расположен город Туапсе: показываем на карте

Также в сети публикуют жуткие фотографии смерча в России.



В Туапсе сразу 3 смерчи / Фото из социальных сетей



Как выглядит смерч в Туапсе / Фото из социальных сетей

Туапсе известен своими пляжами и является популярным курортным городом среди россиян.

Над морем в Керчи бушевал смерч