Как сообщила администрации Туапсинского района, смерч наблюдается на расстоянии около 10 километров от берега, пишет 24 Канал. Смерч появился над морем.
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В море возле Туапсе зафиксировали 3 смерчи
Синоптики прогнозируют ливни и усиление ветра в регионе, возможен подъем уровня рек.
В Туапсе фиксируют смерч: смотрите видео
Штормовое предупреждение продлено до 12 июля.
В сети публикуют кадры смерча в Туапсе: смотрите видео
Также в сети публикуют фотографии и видео, что возле берегов Туапсе заметили несколько смерчей.
В Туапсе сразу несколько смерчей: смотрите видео
Речь идет сразу о 3 смерчах в российском регионе.
Смерч в море возле Туапсе: смотрите видео
На территории Сочи сейчас продолжает действовать штормовое предупреждение. Накануне Краснодарский край сильно затопило из-за ливней. Людям пришлось эвакуироваться. Сейчас уровень воды спал.
Где расположен город Туапсе: показываем на карте
Также в сети публикуют жуткие фотографии смерча в России.
В Туапсе сразу 3 смерчи / Фото из социальных сетей
Как выглядит смерч в Туапсе / Фото из социальных сетей
Туапсе известен своими пляжами и является популярным курортным городом среди россиян.
Над морем в Керчи бушевал смерч
- В Керчи в оккупированном Крыму в течение 8–9 июля бушевала сильная гроза. На фотографиях, опубликованных в сети, видно, как мощная молния подсвечивает небо над морем. В то же время рядом с молнией был заметен вихрь от смерча.
- Вечером 8 июля ливнями залило улицы в Керчи и Джанкое, а вблизи Крымского моста 9 июля пронесся смерч. Из-за ливня подтопленными оказались жилые дома.