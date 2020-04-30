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      Возле Днепра поезд протаранил иномарку: погибла семейная пара: фото 18+

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      Авария возле Днепра: поезд въехал в Hyundai: погибла семья – фото
      Аварія на залізничному переїзді біля Дніпра / "Інформатор"

      На железнодорожном переезде "29 километр" возле села Елизаветовка на Днепропетровщине грузовой поезд протаранил иномарку Hyundai. Водитель автомобиля проигнорировал звуковые и световые сигналы светофора и попал под колеса поезда.

      Машиніст навіть не зрозумів відразу, що трапилося. Іномарку він не бачив, але відчув сильний удар і почав екстрено гальмувати, передає "Інформатор".

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      Втім, поїзд ще на понад 500 метрів протягнув автомобіль. Сімейна пара, що перебувала всередині іномарки, загинула на місці. Це – 68-річний чоловік та 66-річна жінка.

      ДТП з поїздом
      Поїзд ще 500 метрів тягнув іномарку за собою 

      ДТП
      Люди в автівці загинули на місці 

      Їх тіла вирізали з машини за допомогою спецтехніки рятувальників.

      ДТП
      Аварія на Дніпропетровщині 

      ДТП
      Водій проігнорував сигнал світлофора 

      ДТП
      Загиблих вирізали з автівки спецтехнікою ДСНС 

      Трагедія сталася близько 16:00, товарний потяг у цей час рухався по перегону Гребля – Балівка.

      Смертельна ДТП трапилась на цьому відрізку (поблизу села Єлизаветівка): карта

      Карта

      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Жертвы Аварии и ДТП Железная дорога Новости Днепра Новости Украины
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