Возле Днепра поезд протаранил иномарку: погибла семейная пара: фото 18+

На железнодорожном переезде "29 километр" возле села Елизаветовка на Днепропетровщине грузовой поезд протаранил иномарку Hyundai. Водитель автомобиля проигнорировал звуковые и световые сигналы светофора и попал под колеса поезда.

Машиніст навіть не зрозумів відразу, що трапилося. Іномарку він не бачив, але відчув сильний удар і почав екстрено гальмувати, передає "Інформатор".

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Втім, поїзд ще на понад 500 метрів протягнув автомобіль. Сімейна пара, що перебувала всередині іномарки, загинула на місці. Це – 68-річний чоловік та 66-річна жінка.



Поїзд ще 500 метрів тягнув іномарку за собою



Люди в автівці загинули на місці

Їх тіла вирізали з машини за допомогою спецтехніки рятувальників.



Аварія на Дніпропетровщині



Водій проігнорував сигнал світлофора



Загиблих вирізали з автівки спецтехнікою ДСНС

Трагедія сталася близько 16:00, товарний потяг у цей час рухався по перегону Гребля – Балівка.

Смертельна ДТП трапилась на цьому відрізку (поблизу села Єлизаветівка): карта