Возле Индонезии произошло сильное землетрясение
Землетрясение магнитудой 6 баллов произошло в пятницу, 2 марта, в акватории моря Банда в восточной части Индонезии.
Об этом передают "Подробности" со ссылкой на Европейский средиземноморский сейсмологический центр.
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"Эпицентр находился в 272 км к западу от города Туал с населением около 40 тысяч человек. Очаг землетрясения залегал на глубине 151 км", – говорится в сообщении.
Информации о разрушениях, жертвах или пострадавших пока не поступало.
Источник: 24 Канал
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