Возле Индонезии произошло сильное землетрясение

Землетрясение магнитудой 6 баллов произошло в пятницу, 2 марта, в акватории моря Банда в восточной части Индонезии.

Об этом передают "Подробности" со ссылкой на Европейский средиземноморский сейсмологический центр.

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"Эпицентр находился в 272 км к западу от города Туал с населением около 40 тысяч человек. Очаг землетрясения залегал на глубине 151 км", – говорится в сообщении.

Информации о разрушениях, жертвах или пострадавших пока не поступало.