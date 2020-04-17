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      Возле Киево-Печерской лавры заметили четыре "скорых" за два часа: видео

      - Читати новину українською
      Киево-Печерская лавра / КГГА

      Вспышка коронавируса в Киево-Печерской лавре уже не секрет, хотя о результатах анализа на COVID-19 настоятеля Павла до сих пор не говорят. Тем временем вечером 16 апреля возле лавры заметили несколько автомобилей скорой помощи, которые вывозили людей.

      Об этом рассказал в фейсбуке "Киев Оперативный", подписав видео так: "Похоже, что в лавре сейчас совсем не весело".

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      Мол, за 2 часа возле Киево-Печерской лавры заметили аж 4 "скорых", которые кого-то вывозили.

      Вспышка COVID-19 в Киево-Печерской лавре: что известно

      • 6 апреля стало известно о первых случаях заражения коронавирусом в лавре. Тогда же сообщили о подозрении на COVID-19 у наместника Павла.
      • 13 апреля лавру закрыли на карантин, а 14 апреля подтвердили, что там уже около сотни инфицированных.  
      • От последствий COVID-19 умерли уже как минимум двое монахов, а настоятеля лавры Павла госпитализировали из-за ухудшения самочувствия.
      • 15 апреля столичный мэр Кличко сообщил, что госпитализировали монахиню и двух учеников духовной семинарии. По его словам, в лавре провели усиленную дезинфекцию всех зданий.


      Что следует знать о течении COVID-19 / Инфографика 24 канала

      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Религия УПЦ МП Здоровье Коронавирус в Украине Коронавирус COVID-19 Києво-Печерськая лавра Новости Киева Новости Украины
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