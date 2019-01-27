Возле могилы Роксоланы в Стамбуле изменили текст о ее "российском происхождении"

В Стамбуле возле усыпальницы жены султана Сулеймана Первого Роксоланы изменен текст надписи о якобы ее российском происхождении.

Посольство Украины в Турции обратилось к турецкой стороне чтобы дерусифицировали происхождение Роксоланы.

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Дипломаты в Twitter написали, что по обращению Посольства Украины в Турции турецкая сторона удалила текст надписи о якобы российском происхождении жены султана Сулеймана Первого Роксоланы у ее усыпальницы в мечети Сулеймание.

Постепенно восстанавливаем историческую правду,

– отметили дипломаты.

Поступово відновлюємо історичну правду: на звернення @UKRinTR турецька сторона вилучила текст напису про нібито російське походження дружини султана Сулеймана Першого Роксолани біля її усипальниці в мечеті Сулейманіє. pic.twitter.com/Fb4juWZkJ4 — Ukraine in Turkey (@UKRinTR) January 25, 2019

Что известно о происхождении Роксоланы?Достоверное место рождения Роксоланы неизвестно, как и ее настоящее имя. Однако согласно различным историческим источникам скорее всего она родилась в городе Рогатин (ныне Ивано-Франковская область) или Чемеровцах (Хмельницкая область). Информация о ее "русском" происхождении, скорее всего, связана с тем, что в давние времена восточноевропейские земли называли Русью. В современной украинской традиции Роксолана входит в перечень самых известных женщин древней и современной Украины.