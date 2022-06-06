Таким образом, военнообязанные, которые были предварительно "забронированы", могут не идти на военную службу. Это правило предусмотрено в законе о мобилизационной подготовке и мобилизации. Юрист Владислав Юрчак объяснил 24 каналу, как работает законодательство.

К теме Объемы мобилизации в Украине могут еще расти, – советник главы МВД

Как работает "бронирование"

"Бронирование" находящихся в запасе военнообязанных осуществляют в мирное и военное время. Это необходимо, чтобы обеспечить функционирование органов государственной власти, местного самоуправления или других предприятий.

Работник получает отсрочку, но срок действия не может превышать 6 месяцев. Правда, Юрчак отмечает – забронированные лица получат лишь отсрочку от призыва, но не освобождаются от мобилизации в целом.

Кого можно "забронировать"

Под "бронирование" подпадают военнообязанные, которые работают:

в органах государственной власти или других госорганах,

в органах местного самоуправления,

на предприятиях, учреждениях или организациях, которым установлены мобилизационные задачи, если это необходимо для обеспечения функционирования указанных органов.

Эксперт пояснил, что мобилизационные задачи – это отдельные требования относительно объемов производства необходимой продукции, выполнения работ или услуг. То есть, в предложения должны включать военнообязанных, работающих только на предприятиях или организациях, которые, собственно, и выполняют эти мобилизационные задания.

Кто не подлежит "бронированию"

Юрист объясняет, что не подпадают под "бронирование" работники, должности которых не являются определяющими для устойчивого функционирования предприятий. Преимущественно они недефицитны на рынке труда, то есть таких работников могут заменить невоеннообязанные граждане.

Также – должности, не относящиеся к профессиям, обеспечивающим производство продовольствия. Вместо этого относятся к таким профессиям разнорабочие, подсобники, фермеры, охранники, дежурные, кладовщики, диспетчеры, повара, пекари, менеджеры по продажам, юрисконсультанты и т.д.

Не подлежат "бронированию" военнообязанные, имеющие удостоверение об отсрочке от призыва на военную службу на период мобилизации, а также призывники и лица, не состоящие на военном учете военнообязанных.



Под "бронирование" попадают ценные на предприятии специалисты / Фото Минобороны

Как "забронировать" работника

Сначала предприятие или учреждение должно обратиться в органы государственной власти. Юрчак добавляет, что сразу нужно иметь пакет документов:

предложения относительно "бронирования" военнообязанных по определенной форме; сопроводительное письмо с обоснованием предложения по бронированию военнообязанных; копию договора (контракта) о выполнении предприятием мобилизационных заданий (заказов); копию письма областной военной администрации или Киевской городской военной администрации о подтверждении наличия у предприятия мобилизационных задач (заказов).

Кстати, в мае заместитель министра экономики Александр Грибан рассказывал, что власти работают над усовершенствованием механизма подачи заявок на бронирование. В частности, его планируется перевести в онлайн-режим. Кроме того, доступ к системе хотят открыть через "Дию". Однако когда будут внедрены эти улучшения, пока неизвестно.

Соглашение с Минобороны и Минэкономики

Затем обращение соответствующий орган анализирует и согласовывает его с Министерством обороны. После согласования Минобороны органы госвласти передают предложение Министерству экономики. Оно в свою очередь в течение одного рабочего дня должно одобрить соответствующее решение и отправить копию Минобороны, а также указанным органам.

Чтобы подтвердить предоставление отсрочки от призыва, нужно получить соответствующую выписку из приказа Минэкономики.

Минобороны за день передаст через Генштаб ВСУ в территориальные центры комплектования и социальной поддержки соответствующие выписки.

Кстати, другая схема "бронирования" предусмотрена для военнообязанных водителей, которые перевозят вещи для нужд ВСУ, медицинские грузы или гуманитарную помощь, а также для работников железнодорожного транспорта. Решение об их отсрочке должно быть подтверждено Мининфраструктурой.

Юрчак подчеркнул, что, несмотря на достаточно строгие требования законодательства, "бронирование" военнообязанных является эффективным механизмом, чтобы во время войны обеспечивать работу органов государственной власти, предприятий, учреждений или организаций.

Мобилизация в Украине: что известно

После полномасштабного нападения России Президент Владимир Зеленский 25 февраля подписал указ о всеобщей мобилизации в Украине.

К выполнению боевых действий были привлечены почти все резервисты, но в МВД прогнозируют, что со временем объемы мобилизации еще могут расти. Дело в том, что враг пока не планирует уходить с нашей земли, поэтому ВСУ потребуется подкрепления.

Военное положение в Украине продлили до 23 августа. Нардеп Федор Вениславский рассказывал, что мобилизация будет продолжаться, хотя о массовых волнах сейчас не говорится.

Смотрите также – опрос о мобилизации в Украине и России: видеосравнение: