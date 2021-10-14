Благодаря им свои навыки могут продемонстрировать ряд людей. Об этом рассказал заместитель городского головы Мариуполя Александр Кочурин.
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По его словам, очень хотелось бы чтобы ребята, которые демонстрировали свои профессиональные навыки на конкурсе, работали в Мариуполе.
Хочется поблагодарить, что есть такая возможность для молодых специалистов свои навыки протестировать, посоревноваться друг с другом. Благодаря таким организаторам – компании "Метинвест",
– сказал Кочурин.
Что известно о конкурсе
В рамках конкурса преподаватели учреждений профтехобразования Мариуполя, Запорожья и Кривого Рога смогут повысить свою квалификацию на предприятиях "Метинвеста" и принять участие в конференциях. Кроме того, участников региональных конкурсов ждут:
- мастер-классы;
- экскурсии на предприятия;
- встречи с топ-менеджерами группы.
А для школьников в октябре стартует профориентационная программа Steel Craft, где подростки попробуют себя в рабочей профессии.
Группа "Метинвест" последовательно занимается соответствующей реформой. За 15 лет работы в сферу образования инвестировали 180 миллионов гривен.
Конкурс профессий в Мариуполе при поддержке "Метинвеста": смотрите видео