Все желающие смогут посмотреть картины 9 октября неподалеку от игровой площадки по мотивам работ художницы Марии Примаченко с 15:00 до 21:00.
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Возле Офиса Президента состоится показ мультфильмов украинского производства,
– сообщили на Банковой.
Дети и их родители смогут посмотреть:
- анимационную ленту-фэнтези "Похищенная принцесса";
- первый и второй сезоны украинского мультсериала "Эскимоска" о приключениях девочки Эскимоски и ее друзей.
"Приглашаем присоединиться к просмотру и весело провести время всей семьей! Вход на показ свободный", – добавили в Офисе украинского президента.
Ткаченко посоветовал мультфильмы
Министр культуры Александр Ткаченко порекомендовал украинские мультфильмы, которые стоит посмотреть с детьми, в частности:
- "Казаки" (2016, 2018)
- "Любовь" (2019)
- "Похищенная принцесса" (2018)
- "Никита Кожемяка" (2016)
- "Клара и Волшебный Дракон" (2019)