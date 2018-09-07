Возможный крест на минском процессе, – Кучма о решение боевиков провести выборы

Леонид Кучма считает, что решение относительно проведения выборов на оккупированных территориях может поставить Минский процесс под угрозу.

Об этом экс-президент сообщил в пятницу, 7 сентября, пишет "Интерфакс".

Напомним, в пятницу, 7 сентября, стало известно, что в "ДНР" планируют провести выборы, чтобы избрать замену Захарченко.

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Это решение полностью противоречит Минским соглашениям. Это очень серьезный шаг, который может поставить крест на Минском процессе,

– заявил Кучма журналистам в Киеве.

По словам экс-президента, решение не могло быть принято без согласования с российской стороной. Он заявил, что это постановление "не в интересах Украины, не в интересах России, не в интересах тех, кто участвует в Минском процессе".

Также Кучма выразил надежду на пересмотр упомянутого решения. "Есть еще время, как быстро приняли, так быстро можно и отменить его", – добавил экс-президент.

Что такое "Минские соглашения"?"Минский протокол" или "Минское трехстороннее соглашение", "Минское перемирие", "Минск-1" – соглашение о перемирии в войне на востоке Украины, достигнутое на переговорах в Минске 5 сентября 2014 года. В разработке и подписании мирного соглашения принимали участие представитель ОБСЕ Хайди Тальявини, второй президент Украины Леонид Кучма, посол России в Украине Михаил Зурабов, представители так называемых "ДНР" и "ЛНР" Александр Захарченко и Игорь Плотницкий. Действие перемирия началась в 18:00 пятого сентября. Подписи Захарченко и Плотницкого под протоколом стоят как автографы частных лиц. Текст соглашения не предусматривает какого-либо признания Донецкой и Луганской "народных республик", а лишь закрепляет за подконтрольными пророссийским боевикам территориями двух областей "особый статус" в составе Украины.