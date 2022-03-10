Этот жестокий акт русского вандализма прокомментировал президент Франции Эммануэль Макрон.

Интересно "Теплый прием": делегацию российских оккупантов в Анталии встретили песней о Байрактаре

Макрон возмущен атакой россиян на роддом

Лидер Франции заявил, что бомбардировка Россией роддома в Мариуполе – возмутительный и аморальный акт войны. Он подчеркнул, что Франция решительно осуждает эту атаку.

Макрон добавил, что необходимо в рамках Организации Объединенных Наций определить последствия этой незаконной войны, которая ведется в Украине.

Оперативная информация спасает жизнь. Читайте наш телеграм, там мы сейчас самые быстрые. Круглосуточно!