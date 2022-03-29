Сейчас в России запретили 2 немецких медиаресурса. Об этом на брифинге 28 марта рассказал советник руководителя Офиса Президента Сергей Лещенко, сообщает 24 канал.

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В России блокируют немецкие СМИ

Лещенко отметил, что российская пропаганда и попытка подавить любые свободные голоса дошли до абсурдных границ.

В частности, в России запрещена "Немецкая волна" (Deutsche Welle – 24 канал), которая создана и финансируется Германией, которая в течение многих лет была одним из, наверное, самых лояльных к России европейских государств,

– заметил советник ОП.

Кроме этого, в России запретили и заблокировали доступ к специально созданной странице немецкого издания Bild, на которой временно часть материалов переводят на русский.

"Очевидно, что частично печатаемые на русском языке тексты содержат в себе критику российского режима и нежелательны для информирования российского населения. Диктаторы не терпят независимости, ведь она докапывается до правды", – отреагировали на блокировку на российской странице немецкого издания Bild.

Лещенко подытожил, что это в очередной раз доказывает, что на территории страны-агрессора правда есть одна – та, которую транслируют кремлевские пропагандисты.

Смотрите брифинг Сергея Лещенко: