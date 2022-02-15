Соответствующее заявление после принятия государством-агрессором циничного обращения к лидеру Кремля в сети сделал глава представительства Евросоюза в Украине Матти Маасикас.

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ЕС об обращении к Путину по поводу боевиков

Он считает, что если Россия официально признает так называемые "республики", то после этого российская сторона заговорит о других украинских землях.

В случае официального оформления (в России – 24 канал) возникнут дополнительные территориальные претензии к Украине,

– считает Маасикас.

Напомним, депутаты Госдумы проголосовали за соответствующее обращение к Путину 15 февраля.

Госдума приняла обращение о легитимизации боевиков

Российская Госдума приняла обращение к Владимиру Путину о легитимизации боевиков на оккупированных территориях Донбасса. За это проголосовал 351 депутат, против – 16, еще один – воздержался. Скандальный документ разработала Коммунистическая партия России.

Обращение предусматривает скорейшее проведение переговоров с главарями боевиков "для создания правовой основы межгосударственных отношений и регулирования всех аспектов сотрудничества и взаимопомощи".

За несколько минут до голосования перед депутатами выступил пропагандист Казбек Тайсаев. Он сделал абсурдное заявление о "бандеровских формированиях", которые якобы "стараются развязать войну на Донбассе". Тайсаев заявил, что Россия несет ответственность за происходящее на Донбассе. А также заверил о том, что "мирная и добрая" Москва только хочет помочь "братскому народу".

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Текст сообщения Матти Маасикаса:

В случае официального оформления возникнут дополнительные территориальные претензии к Украине.