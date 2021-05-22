Пункты пропуска откроют в 8 часов утра в понедельник. Они будут доступны и для населения, и для транспорта.
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Какие пункты пропуска откроют
- Бронница – Унгурь;
- Ямполь – Косеуць;
- Цекиновка – Сорока;
- Большая Косница – Василькеу;
- Большая Косница – Хрушка;
- Грабаревка – Окница;
- Болган – Христова;
- Студеная – Ротар;
- Алексеевка – Валя Туркулуй;
- Шершенцы – Валя Туркулуй;
- Домница – Колбасная;
- Тимково – Броштень;
- Станиславка – Веренкеу;
- Федосеевка – Жура;
- Дубовое – Дубэу;
- Платоново – Гоянул Ноу;
- Иосифовка – Колосово;
- Павловка – Мочаровка;
- Великоплоское – Мелеешть;
- Славяносербка – Ближний Хутор;
- Гребеники – Тирасполь;
- Розаловка – Фрунзе;
- Граденцы – Незавертайловка;
- Лесное – Саиц;
- Малоярославец 1 – Чадыр-Лунга;
- Железнодорожное – Кайраклия;
- Долинское – Чишмикиой;
- Вашковцы – Грименкеуць;
- Сокиряны – Колокушна;
- Зеленая – Медвежье;
- Подворьевка – Липкань.
Ранее об открытии всех границ сообщили молдавские власти. Там отметили, что в целом открывают 87 пунктов пропуска на границе Украины и Румынии.
Пограничная полиция Молдовы отмечала, что часть пунктов была закрыта еще с 14 марта 2020 года.