Пункты пропуска откроют в 8 часов утра в понедельник. Они будут доступны и для населения, и для транспорта.

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Какие пункты пропуска откроют

  • Бронница – Унгурь;
  • Ямполь – Косеуць;
  • Цекиновка – Сорока;
  • Большая Косница – Василькеу;
  • Большая Косница – Хрушка;
  • Грабаревка – Окница;
  • Болган – Христова;
  • Студеная – Ротар;
  • Алексеевка – Валя Туркулуй;
  • Шершенцы – Валя Туркулуй;
  • Домница – Колбасная;
  • Тимково – Броштень;
  • Станиславка – Веренкеу;
  • Федосеевка – Жура;
  • Дубовое – Дубэу;
  • Платоново – Гоянул Ноу;
  • Иосифовка – Колосово;
  • Павловка – Мочаровка;
  • Великоплоское – Мелеешть;
  • Славяносербка – Ближний Хутор;
  • Гребеники – Тирасполь;
  • Розаловка – Фрунзе;
  • Граденцы – Незавертайловка;
  • Лесное – Саиц;
  • Малоярославец 1 – Чадыр-Лунга;
  • Железнодорожное – Кайраклия;
  • Долинское – Чишмикиой;
  • Вашковцы – Грименкеуць;
  • Сокиряны – Колокушна;
  • Зеленая – Медвежье;
  • Подворьевка – Липкань.

Ранее об открытии всех границ сообщили молдавские власти. Там отметили, что в целом открывают 87 пунктов пропуска на границе Украины и Румынии.

Пограничная полиция Молдовы отмечала, что часть пунктов была закрыта еще с 14 марта 2020 года.