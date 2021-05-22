Пункты пропуска откроют в 8 часов утра в понедельник. Они будут доступны и для населения, и для транспорта.

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Какие пункты пропуска откроют

Бронница – Унгурь;

Ямполь – Косеуць;

Цекиновка – Сорока;

Большая Косница – Василькеу;

Большая Косница – Хрушка;

Грабаревка – Окница;

Болган – Христова;

Студеная – Ротар;

Алексеевка – Валя Туркулуй;

Шершенцы – Валя Туркулуй;

Домница – Колбасная;

Тимково – Броштень;

Станиславка – Веренкеу;

Федосеевка – Жура;

Дубовое – Дубэу;

Платоново – Гоянул Ноу;

Иосифовка – Колосово;

Павловка – Мочаровка;

Великоплоское – Мелеешть;

Славяносербка – Ближний Хутор;

Гребеники – Тирасполь;

Розаловка – Фрунзе;

Граденцы – Незавертайловка;

Лесное – Саиц;

Малоярославец 1 – Чадыр-Лунга;

Железнодорожное – Кайраклия;

Долинское – Чишмикиой;

Вашковцы – Грименкеуць;

Сокиряны – Колокушна;

Зеленая – Медвежье;

Подворьевка – Липкань.

Ранее об открытии всех границ сообщили молдавские власти. Там отметили, что в целом открывают 87 пунктов пропуска на границе Украины и Румынии.

Пограничная полиция Молдовы отмечала, что часть пунктов была закрыта еще с 14 марта 2020 года.

Обратите внимание! Украинцам для въезда в Молдову нужен отрицательный результат теста или же справка о вакцинации против COVID-19. В противном случае туристы должны заполнить специальную форму и отбыть 14-дневную самоизоляцию.