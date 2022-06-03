Речь идет о металлургических комбинатах ММК имени Ильича, "Азовсталь" и Авдеевском коксохимическом заводе.

Интересно Метинвест передает более 100 тысяч бронежилетов для защитников Украины

В компании отмечают, что только в случае победы Украины возможно возобновление активов Метинвеста в Мариуполе.

Возобновление активов в Мариуполе возможно только при победе Украины и деоккупации города. Пока не будет прекращена активная фаза российской военной агрессии и не будут восстановлены надежные каналы связи с заводами, оценить ее влияние на заводы Группы невозможно. Как только такая оценка станет возможной, Метинвест предоставит обновленную информацию о своих планах по возобновлению производственной деятельности,

– говорится в заявлении Метинвеста.

В компании подчеркнули, что за историей спасения мирных мариупольцев из бомбоубежищ "Азовстали" наблюдал весь мир. Более двух месяцев они находились в блокаде под постоянными вражескими обстрелами.

В начале мая сотрудники и простые люди, скрывавшиеся в комбинате-крепости, наконец-то оказались в мирном Запорожье. Там их встретили представители Метинвеста и оказали пострадавшим необходимую поддержку.