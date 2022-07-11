О ситуации на фронте вечером 11 июля сообщили в Генеральном штабе Вооруженных Сил Украины. Враг не прекращает свое наступление.

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ВСУ не дают россиянам продвигаться

Очередной вражеский штурм наши военные отразили в направлении Краснополья. Украинским героям удалось свести на нет все усилия врага, который планировал продвинуться вперед.

Снова, можно уже сказать традиционно, наши воины заставили убегать врага, когда тот попытался наступать в направлении Марьинки.

– сообщает Генштаб.

Кроме того, украинцам не следует забывать об опасности из морей. Ведь в акватории Черного и Азовского морей до сих пор стоят носители высокоточного оружия, готовые запускать ракеты по Украине. Они имеют суммарный залп в 16 крылатых ракет типа "Калибр".

Наши воины готовы ко всему

Силы обороны Украины наносят врагу потери на всех направлениях, где продолжаются боевые действия. В Генштабе заверили, что ВСУ готовы к любым изменениям в оперативной обстановке.

В подразделениях вражеской армии все чаще фиксируют случаи дезертирства и открытого неповиновения командованию.

Новости с фронта

Продолжается борьба и в Харьковской области. Там враг решил восстановить свое циничное наступление. Они мечтали оккупировать всю область, но ВСУ такие замыслы воплотить в реальность точно не дадут. Это уже очевидно. Враг ведь не прекращает попыток проводить наступательные действия, но ВСУ удается ломать все планы врага и не давать ему продвигаться дальше.

На юге оккупанты не так оживлены к наступлению, там и оборона стала для них адской. Ведь ВСУ активно готовятся освобождать регион. Поэтому каждый день у оккупантов что-то взрывается, а вместе с тем, еще и ликвидируется личный состав. Враг пытается удержать свои позиции, но под давлением ВСУ вынужден отходить.

В панике от действий ВСУ захватчики стягивают личный состав и технику на территорию временно оккупированной Херсонщины. К сожалению, от их действий нередко страдают мирные люди. Ведь из-за большого количества блокпостов оккупантов некоторые районы Херсона в изоляции. Кроме того, на временно оккупированных территориях они совершают характерные для них зверства.

Местные о том, что происходит в Херсонской области: смотрите видео