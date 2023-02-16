Президент счастлив за каждую из более чем сотни украинских семей, в которые возвращаются сыновья, братья, мужчины. Зеленский поблагодарил Координационный штаб и всю нашу команду и всех, кто помогает.

Важно Зеленский подтвердил, что новое наступление России уже началось

Большинство вернувшихся – это защитники Мариуполя, рядовые и сержанты.

ВМС, пограничники, нацгвардия, сухопутники, тероборона.

Среди них есть и один гражданский – первый заместитель городского головы Энергодара.

Очередное заседание Ставки

Сегодня глава государства провел очередное заседание Ставки, к которому присоединились все командующие оперативными направлениями. Подробно заслушали ситуацию и перспективы по каждому из направлений.

Кроме того, обсудили поставки оружия, боеприпасов, подготовку наших военных. Не обошли вниманием планы и возможности врага, а также потенциал украинского ответа.

Держат ситуацию на фронте и готовится к любым эскалационным шагам врага – это приоритет в ближайшее время. Продвигаться в дальнейшем освобождении нашей земли – это приоритет, который тщательно готов,

– подчеркнул Зеленский.

Международные разговоры

Президент провел несколько усиливающих важных международных разговоров. Он принял участие в 4 заседании норвежского парламента. Там разрабатывали исторический пакет поддержки для Украины на 5 лет. Речь идет о более чем 7 миллиардах долларов.

Президент отметил, что пакет длительной, пятилетней поддержки – это пример и уровень, который видят другие партнеры.

Также украинский лидер встретился с прибывшим с визитом в Украину министром иностранных дел Израиля. Зеленский рассказал ему о ситуации на передовой та усилия на международных площадках. Пригласил Израиль присоединиться к реализации формулы мира.

Встретился с лидером Лейбористской партии Великобритании и официальной оппозиции и побеседовал с президентом Казахстана.

Годовщина восстановления Литовского государства

Зеленский напомнил, что 16 февраля наши литовские братья отмечают 105-летие восстановления Литовского государства. Вес этого праздника особенно чувствуется, когда Украина вместе с Литвой защищают нашу свободу и наше право на Европу.

Президент напомнил, что Литва начала нам помогать еще до того, как Россия приступила к полномасштабному вторжению. Эта поддержка чувствуется постоянно.

Абсолютно уверен, что мы вместе будем отмечать дни нашей государственности еще много раз – и всегда в своих свободных странах,

– добавил президент.

Участие в открытии Берлинского кинофестиваля

Кроме того, украинский лидер принял участие в открытии 73-го Берлинского кинофестиваля. Он отметил, что сине-желтые цвета символа "Берлинале", знаменитого медведя, в этом году – это действительно трогательно.

"Мы вместе доказываем, что и медведь бывает правильным. Я благодарю всех кинохудожников, которые не остались равнодушными и поддерживают нас силой своих работ и своего влияния", – отметил Зеленский.

Он поблагодарил всех организаторов и участников фестиваля. В частности, Шону Пенну, который был в Украине в первый день полномасштабного вторжения и с тех пор становится только более решительным в поддержке украинцев.

Благодарность воинам

Зеленский традиционно отметил украинских защитников. В частности:

Десантников 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады и артиллеристов 55-й отдельной артиллерийской бригады – за стойкую оборону Донбасса.

Запорожское направление – бойцы 129-й отдельной Криворожской бригады терробороны.

Также президент поблагодарил Воздушные силы, бойцов ПВО и летчиков, которые сегодня обеспечили результат в сбыте российских ракет. 36 ракет и дронов во время сегодняшней атаки – Половина сбита.

Смотрите обращение Зеленского за 16 февраля: видео