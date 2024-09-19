Профильный еврокомиссар по внутренним делам Илва Йоханссон рассказала в интервью "Радио Свобода", что в Евросоюзе находится 4,5 миллиона украинцев, на которых распространяется директива о временной защите. Цифры растут на протяжении последних 18 месяцев.

Заметьте Будут ли возвращать мужчин-украинцев из-за границы принудительно: посол дал ответ

Илва Йоханссон объяснила, что каждую неделю в ЕС прибывает ориентировочно 10 тысяч человек. Хотя люди и возвращаются домой, однако количество людей, на которых распространяется директива о временной защите, постоянно растет. Повышение не резкое, однако рост есть.

Что рассказала еврокомиссар о невозможности вернуть украинцев

Профильный еврокомиссар по внутренним делам прокомментировала вопрос возвращения украинских мужчин-беженцев мобилизационного возраста.

Это невозможно согласно директиве о временной защите... Мы поддержим тех, кто хочет вернуться в Украину, и мы обсудим с украинскими властями и украинским правительством, как сделать это наилучшим образом. Мы никого не будем выбрасывать из ЕС,

– заявила Ильва Йоханссон.

Стоит заметить, что посол Украины в Чехии Василий Зварыч заявил, что Киев не планирует принудительно возвращать в Украину мужчин призывного возраста, вместо этого каждый индивидуально принимает решение.

В свою очередь министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что удивлен, как много украинских мужчин находятся в Польше.

Я хожу в парикмахерскую в Варшаве, и меня стрижет молодой украинский парикмахер. И у меня есть к нему вопрос: "Что ты здесь делаешь? Разве ты не должен защищать свою страну?",

– заявил Сикорский.

Кстати, Bloomberg писал, что Зеленский просил союзников вернуть украинских мужчин. В частности, президент обращался к руководству стран, куда сбежали от войны украинцы. Однако политики от Польши до Венгрии заявили, что не будут отправлять беженцев обратно, пока идет война.