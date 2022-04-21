После того, как Украина победит в войне против России, встанет вопрос возвращения депортированных украинцев домой. В Офисе Президента убеждены, что россияне будут этому препятствовать. Поэтому их возврат станет еще одним фронтом для нашего государства после завершения активной фазы войны.

Важно Разлучают семьи и отправляют в дальние регионы, – Зеленский о депортации украинцев в Россию

"Это тяжелая процедура, которая потребует, чтобы там были страны-посредники или международные институты, которые позволят нам вернуть людей. Хочу отметить, что это тоже будет война. После войны – война за то, чтобы забрать своих людей назад", – заявил советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк.

Советник руководителя Офиса Главы государства отметил, что Россия издавна имеет практику депортации целых народов с их земель. По его словам, Россия никогда не признается, что людей вывезли силой или что к этому их вынудили созданные россиянами условия.

"Они не скажут нам объективной информации, что, например, из 100 тысяч вывезенных из Мариуполя, Волновахи и других регионов Донецкой области только 5% хотели выехать в РФ, а остальные были насильственно депортированы туда", – отметил Михаил Подоляк.

При этом Россия отправляет украинцев в депрессивные регионы, в том числе на Дальний Восток.

Украинцы, проживавшие в красивых городах, имели возможность ездить по миру, строить карьеру, учиться в хороших учебных заведениях, выбрали в качестве места жительства эти разваленные, никому не нужные и никчемные города Российской Федерации?

– добавил советник руководителя Офиса Президента.

Относительно возможностей возвращения депортированных граждан Украины Михаил Подоляк отметил, что, в первую очередь, нужно будет изучить, кого, как и при каких условиях вывезли в Россию, кто выразил согласие, а кого депортировали насильно. После этого необходимо составить юридически выверенные списки, передать их российской стороне.

Михаил Подоляк убежден, что к этим людям должны приехать посредники или представители международных организаций, которые будут внушать доверие, чтобы граждане могли открыто общаться с ними и не боялись рассказать, что хотят вернуться в свою страну.

Сколько именно украинцев было депортировано Россией из их домов – неизвестно. Постоянный представитель Украины в ООН Сергей Кислица на заседании Совбеза ООН заявил, что таких есть минимум полмиллиона человек. В то же время украинцам выдают документы, которые запрещают в течение 2 лет покидать Россию. Среди депортированных – более 120 тысяч детей.

Вместе с тем уполномоченная по правам человека Людмила Денисова заявляла, что Россия вывезла с территории Украины 600 тысяч человек, из них 117 тысяч – дети.

Кроме депортации украинцев в Россию, оккупанты отправляют их и в "фильтрационные" лагеря.

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