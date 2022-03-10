Стало известно, что всех, у кого было в планах сдавать тест, предупредили об отмене экзаменационных сессий. Главная причина – "обострение внешнеполитической ситуации".

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В России отменили экзамен IELTS

Владельцы известного экзамена IELTS на знание английского языка решили приостановить свою деятельность на территории России. Речь идет о British Council и Cambridge Assessment English.

Компания предложила кандидатам оплатить экзамен, конвертировать эти средства в плату за курсы подготовки к нему. Если россияне откажутся от этого предложения, то им остается лишь ждать до возобновления экзаменов в их стране.

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