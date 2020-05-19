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Впечатляющее ДТП в Днепре: столкнулись грузовик, микроавтобус, внедорожник и легковушка – фото

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ДТП на Криворожском шоссе в Днепре: столкнулись 4 автомобиля - фото
Аварія у Дніпрі – вигляд з висоти пташиного польоту / "Інформатор"

Сразу четыре автомобиля столкнулись на въезде в Днепр 19 мая. Масштабная авария произошла на Криворожском шоссе и на длительное время усложнила движение на этом участке дороги.

На шосе зіткнулися вантажівка, позашляховик Mitsubishi pajero, легковий автомобіль Honda та мікроавтобус Mercedes. Про це пише "Інформатор".

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За попередньою інформацією від поліції, легкове авто, позашляховик та вантажівка зупинились на лівій смузі шосе через невеликий затор. У той момент водій мікроавтобуса не зорієнтувався у ситуації та спричинив аварію.

Коли водій позашляховика побачив, що на нього рухається мікроавтобус, спробував від’їхати вправо, але Mercedes все ж зачепив його.

Карколомна аварія у Дніпрі / Фото "Інформатор"

Від удару Mitsubishi pajero відлетів в бік та зіткнувся з Honda, а вже та, своєю чергою, влетіла у вантажівку.

У ДТП постраждала одна людина. Це – водій легкового автомобіля Honda. Його госпіталізували з травмою голови.

На місце оперативно прибули співробітники поліції. Вони розбираються у всіх деталях дорожнього інциденту.

Криворізьке шосе на карті Дніпра:

 

Автор: Ирина Выхрущ
Теги: Полиция Постраждалі Новости Днепра Аварии и ДТП Новости Украины
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