Об этом в эфире 24 канала рассказал военный аналитик Сергей Грабский. Он отметил, что россияне снимают технику с хранения, настраивают ее на боевое состояние.

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"В подтверждение моих выводов есть то, что из-за тяжелых боевых действий мы вынуждены отойти от Изюма. Противник начал налаживать там переправы через Северский Донец, усиливая давление на наши войска. Впереди нас ждут суровые дни", – сказал аналитик.

Оккупанты не откажутся от уничтожения Украины

По словам Грабского, не следует считать, что россияне отказались от своих начальных целей. Враг не отверг свою стратегическую задачу. Речь идет об уничтожении Украины как государства и уничтожении украинцев как народа.

Они не ограничатся Донбассом. Не надо себя радовать мнением, что Донбасс – это единственная цель. Они и дальше будут продолжать наступление,

– заявил Грабский.

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