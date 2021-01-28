Впервые после Второй мировой войны: экономика США показала рекордное падение
В течение 2020 года экономика США потеряла 500 миллиардов долларов. За время пандемии ВВП Штатов сократился на 3,5%.
Источник: Бюро экономического анализа Министерства торговли США
Последний раз такие обозначения в экономике США фиксировали еще в 1946 году после окончания Второй мировой войны.
Актуально США ввели санкции против китайской компании Skyrizon – инвестора "Мотор Сичи"
Кроме того, в течение 2020 года в США состоялись первые со времен экономического кризиса в 2007 – 2009 годах снижения ВВП.
В текущих ценах ВВП Штатов снизился на 2,3% или 500,6 миллиарда долларов – до 20,93 триллиона долларов.
Однако в четвертом квартале 2020 года реальный ВВП вырос на 4,0% в годовом исчислении.
Президент США Джо Байден разработает план по стимулированию экономики на 1,9 триллиона долларов. В нем прописаны меры по поддержке граждан и бизнеса.
Поделиться новостью