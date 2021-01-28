В течение 2020 года экономика США потеряла 500 миллиардов долларов. За время пандемии ВВП Штатов сократился на 3,5%.

Источник: Бюро экономического анализа Министерства торговли США

Последний раз такие обозначения в экономике США фиксировали еще в 1946 году после окончания Второй мировой войны.

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Кроме того, в течение 2020 года в США состоялись первые со времен экономического кризиса в 2007 – 2009 годах снижения ВВП.

В текущих ценах ВВП Штатов снизился на 2,3% или 500,6 миллиарда долларов – до 20,93 триллиона долларов.

Однако в четвертом квартале 2020 года реальный ВВП вырос на 4,0% в годовом исчислении.

Обратите внимание! Эксперты с Мирового банка заявили, что в 2021 году мировая экономика может вырасти на 4%. Однако есть одно условие: на протяжении всех 4 кварталов вакцину от COVID-19 необходимо применять в широких масштабах.

Президент США Джо Байден разработает план по стимулированию экономики на 1,9 триллиона долларов. В нем прописаны меры по поддержке граждан и бизнеса.