Об этом сообщил руководитель новостей в газете Irish Independent Кевин Дойл, опубликовав фото первой страницы.

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Статья создана для поддержки Украины и беженцев. Заголовок звучит так – "Открывая сердца вместе с границами для украинцев".

В статье согласны, что "сегодня украинцам угрожает смертельная опасность новой тирании…"

Великая Россия в полную мощь пытается покорить Украину уже месяц. Безудержной силой собственного духа украинцы сдерживают напор… И если героизм – это стоять до конца и дольше, то их отвага поражает,

– говорится в статье.

В сообщении Кевин Дойл добавил, что "долг всех свободолюбивых – поддержать народ Украины…".



Самая популярная газета Ирландии опубликовала главную статью на украинском языке

К слову, Европейский совет призвал Россию придерживаться своих обязательств по международному праву. Также Европа требует, чтобы Россия немедленно прекратила войну и вывела свои войска и технику из Украины. Члены Европейского совета призвали все страны присоединиться к санкциям против России.

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