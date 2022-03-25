Решение было принято из-за постоянных угроз ядерным оружием со стороны России. Раньше в море всегда находилась одна субмарина с баллистическими ракетами. Об этом 23 марта сообщила французская ежедневная газета Бретань.

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Отправили для усиления

Согласно открытым источникам, у Франции имеется не менее 4 подлодок типа Triomphant. Две из них 23 марта покинули базу в Иль-Лонге.

Они отправились к югу от Бреста, чтобы усилить находящееся там подводное судно. Их точное местонахождение сейчас засекречено.

Когда в последний раз такое делали В прошлый раз такое же количество французских судов с баллистическими ракетами было во время холодной войны. Тогда США и всему миру угрожала ядерной войной не Россия, а тоталитарная колония народов СССР.