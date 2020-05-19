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Впервые за 60 лет: гора Фудзияма в Японии будет закрыта для альпинистов на все лето

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Фудзіяму закрили для альпіністів
Фудзіяму закрили для альпіністів / newsone.ua

Из-за пандемии COVID-19 для альпинистов на все лето закрыли японскую гору Фудзияма. Такое решение приняли впервые за последние 60 лет.

Таке рішення оголосила влада префектури Сідзуока. Вона керує 3 з 4 основних маршрутів, які ведуть до найвищої гори Японії, повідомили у виданні The Japan Times.

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У повідомленні зазначили, що не відкриють жодного зі шляхів для сходження. Варто зазначити, що префектура Яманасі, де проходить останній маршрут, також заявила про його закриття.

Також там зауважили, що таке рішення прийняли вперше за останні 60 років. З 1960 року ще не закривали одночасно всі 4 маршрути.


Сходження на Фудзіяму / Фото oddviser

Довідка. Туристичний сезон у цьому районі починається в середині липня і триває до середини вересня. Саме на цей час і закрили альпіністські маршрути. В літній сезон підйом на Фудзіяму здійснює щонайменше 280 тисяч людей.

Що відомо про COVID-19 в Японії? Станом на 19 травня 2020 року в Японії підтверджено 16 тисяч 367 випадків зараження COVID-19. Одужало – 11 564 громадяни, а померло – 768. Через пандемію надзвичайний стан в Японії продовжили до 31 травня.

Автор: Татьяна Пасичник
Теги: Коронавирус COVID-19 Япония Новости Украины
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