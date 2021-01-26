Новым генеральным секретарем Парламентской ассамблеи Совета Европы стала представительница Греции Деспина Хатзивасилиу-Цовилис. Впервые за 72 года эту должность займет женщина.

Источник: ПАСЕ

Она сменит на посту польского чиновника Войцеха Савицкого.

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Новый генсек ПАСЕ – женщина

Хатзивасилиу-Цовилис 1 марта 2021 года станет генеральной секретаршей ПАСЕ. Она будет первой женщиной за 72-летнюю историю Ассамблеи на этой должности и будет занимать ее в течение следующих 5 лет.

Опираясь на компетентность сотрудников ПАСЕ, я с энтузиазмом рассчитываю на совместную работу с членами Ассамблеи, чтобы усилить ее влияние в наших 47 государствах-членах и за их пределами,

– отметила Хатзивасилиу-Цовилис.

Обратите внимание! Должность генерального секретаря Совета Европы также занимает женщина – Мария Пейчинович-Бурич.

Что известно про Деспину Хатзивасилиу-Цовилис

Родилась в Афинах (Греция). Ей 53 года.

Работает в Ассамблее уже 21 год.

Возглавляла комитеты по мониторингу и политическим вопросам.

Начала свою карьеру в Совете Европы в 1993 году в Европейской комиссии по правам человека.