Впервые за 72 года: новым генсеком ПАСЕ стала женщина
Новым генеральным секретарем Парламентской ассамблеи Совета Европы стала представительница Греции Деспина Хатзивасилиу-Цовилис. Впервые за 72 года эту должность займет женщина.
Источник: ПАСЕ
Она сменит на посту польского чиновника Войцеха Савицкого.
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Новый генсек ПАСЕ – женщина
Хатзивасилиу-Цовилис 1 марта 2021 года станет генеральной секретаршей ПАСЕ. Она будет первой женщиной за 72-летнюю историю Ассамблеи на этой должности и будет занимать ее в течение следующих 5 лет.
Опираясь на компетентность сотрудников ПАСЕ, я с энтузиазмом рассчитываю на совместную работу с членами Ассамблеи, чтобы усилить ее влияние в наших 47 государствах-членах и за их пределами,
– отметила Хатзивасилиу-Цовилис.
Что известно про Деспину Хатзивасилиу-Цовилис
- Родилась в Афинах (Греция). Ей 53 года.
- Работает в Ассамблее уже 21 год.
- Возглавляла комитеты по мониторингу и политическим вопросам.
- Начала свою карьеру в Совете Европы в 1993 году в Европейской комиссии по правам человека.
Какие обязанности генерального секретаря ПАСЕ?
Он обеспечивает функционирование Ассамблеи, выполняет ее решения и координирует работу комитетов.
Кроме того, генсек возглавляет секретариат из примерно 90 сотрудников, который помогает президенту и членам ПАСЕ выполнять их работу и обеспечивает надлежащее проведение парламентских заседаний.
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