Впервые с 2016 года женщина прошла отбор на квалификационный курс Сил специальных операций Вооруженных сил Украины. В армии это событие назвали "примером непокорности".

Отмечают, что ранее двухнедельный отбор был непреодолимым вызовом. Однако подчеркнули, что пример этой женщины окончательно утвердил равные возможности для всех.

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Начиная с 2016 года были попытки кандидаток из среды "специального назначения" и "великой армии" пройти отбор на квалификационный курс Сил специальных операций ВС Украины. Независимо от пола, чтобы достичь этой цели, курсант должен найти в себе силы и соединить всецело дух, интеллект и физическую подготовку,

– говорится в сообщении центра.

На странице обнародовали несколько эффектных фото по отбору.



Отбор в силы спецопераций / Фото учебно-тренировочного центра



Тренировка для сил спецопераций / Фото учебно-тренировочного центра

Сколько женщин служат в ВСУ

В начале 2021 года в ВСУ служили и работали около 57 тысяч военнослужащих-женщин и гражданских.

На командных должностях находились более 900 офицеров-женщин. Из них 109 – были командирами взводов.



Отбор / Фото учебно-тренировочного центра