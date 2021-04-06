Впервые за 5 лет: женщина-военная прошла отбор в Силы спецопераций ВСУ – фото
Впервые с 2016 года женщина прошла отбор на квалификационный курс Сил специальных операций Вооруженных сил Украины. В армии это событие назвали "примером непокорности".
Источник:Учебно-тренировочный центр
Отмечают, что ранее двухнедельный отбор был непреодолимым вызовом. Однако подчеркнули, что пример этой женщины окончательно утвердил равные возможности для всех.
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Начиная с 2016 года были попытки кандидаток из среды "специального назначения" и "великой армии" пройти отбор на квалификационный курс Сил специальных операций ВС Украины. Независимо от пола, чтобы достичь этой цели, курсант должен найти в себе силы и соединить всецело дух, интеллект и физическую подготовку,
– говорится в сообщении центра.
На странице обнародовали несколько эффектных фото по отбору.
Отбор в силы спецопераций / Фото учебно-тренировочного центра
Тренировка для сил спецопераций / Фото учебно-тренировочного центра
Сколько женщин служат в ВСУ
- В начале 2021 года в ВСУ служили и работали около 57 тысяч военнослужащих-женщин и гражданских.
- На командных должностях находились более 900 офицеров-женщин. Из них 109 – были командирами взводов.
Отбор / Фото учебно-тренировочного центра
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