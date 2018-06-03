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Впервые в истории: зонд NASA вплотную приблизится к планете Церере

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Поверхность карликовой планеты Цереры
Поверхность карликовой планеты Цереры / nasa.gov

В начале июля зонд NASA под названием Dawn выйдет на новую орбиту, приблизившись к поверхности карликовой планеты Цереры менее, чем на 50 километров.

Об этом говорится на сайте NASA.

Это будет в 10 раз ближе, чем зонд когда-нибудь подлетал к Церере.

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Во время исследования Dawn изучит подповерхностный слой Цереры с помощью нейтронного и гамма-спектрометра. Также зонд будет делать снимки поверхности карликовой планеты с минимального расстояния.

Предполагается, что во второй половине этого года в Dawn закончится топливо, и его миссия будет завершена.

Что такое Церера?
Это карликовая планета, расположенная в середине Солнечной системы. Она ближайшая к Земле карликовая планета, которая иногда приближается к нашей планете на расстояние 263 миллионов километров. Наблюдение доказали, что она имеет шарообразную форму, в отличие от большинства других малых тел, которые имеют неправильную форму из-за низкой гравитации.

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Теги: Техно NASA Космос
Источник: 24 Канал
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