Впервые за 28 лет коррупционеры ответят по закону, – Юлия Тимошенко

Президент Петр Порошенко персонально, его коррупционное окружение и все, кто наживался на стране в течение 5 лет, после избрания нового главы государства будут отвечать по самым строгим законом.

Об этом заявила кандидат на пост Президента Украины Юлия Тимошенко на пресс-конференции 7 марта в Киеве, говорится на сайте партии.

Я хочу предупредить всех, без исключения, кто сегодня занимается коррупцией и ее возглавляет, – от действующего президента и его окружения до всех, кто замешан в коррупционных пирамидах, – вы первый раз за 28 лет будете реально отвечать по строжайшим законам,

– заверила она.

Особенно лидер "Батькивщины" подчеркнула необходимость наказания за торговлю на крови и коррупционные махинации в армии: "Тот, кто заработал хоть одну копейку на войне, на беде – будет сидеть пожизненно! Никто нас в этом не остановит".

Юлия Тимошенко обратила внимание на то, что действующий глава государства "в 2018 году часть своего состояния, свои деньги давал под проценты собственной воюющей стране", и за это ему также не поздоровится.

Она предупредила, что знает всех поименно, "кто строил финансовую пирамиду в НБУ и Министерстве финансов и получал от махинаций невиданные проценты". Им придется предстать перед законом, добавила политик.

Началом ответственности за "тарифную вакханалию" лидер "Батькивщины" назвала решение суда о необоснованности и незаконности повышения цен на газ для населения.

Юлия Тимошенко напомнила, что НКРЕКП, которая устанавливает тарифы, формирует своим указом президент: он назначает членов комиссии и увольняет их. Поэтому Порошенко лично контролирует тарифообразование, убеждена председатель партии.

Президент персонально несет ответственность за всю тарифную коррупцию, тарифную несправедливость, которая происходила 5 лет. И он за это персонально будет отвечать,

– заверила кандидат в Президенты.

Новый президент немедленно изменит состав НКРЕКП и, как следствие, будут установлены обоснованные и справедливые тарифы для населения, отметила политик.

"Спуску не будет никому. Даже не надейтесь! Вы точно знаете, что со мной никогда не могли договориться, потому что для меня первично – это развитие страны и благосостояние нашего народа. И все, что вы взяли, – в многократно большем размере вы вернете народу. И, кстати, ни вылететь, ни выехать, ни выползти из страны мы вам не дадим", – подытожила Юлия Тимошенко.