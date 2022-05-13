По данным источников 24 канала в украинских спецслужбах, российские изверги очень быстро поняли, что они будут удерживать Юг Украины как минимум несколько месяцев, а, вероятно, и намного дольше, поэтому у них есть время на личное обогащение. Поэтому главы минобороны России сразу начали заниматься не только войной, но и налаживать разнообразные схемы.

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Конечно, желание увеличить свое состояние на десятки миллионов долларов возникло не только у генералов вооруженных сил. Сразу после закрепления войск в Херсонскую область прибыли ФСБшники.

Все хотят, как в 2014-м

Российские генералы помнят, чем для них была "маленькая победоносная война" в 2014 году. Захват Донбасса позволил руководителям многих ведомств установить контроль над контрабандой товаров, продажей наркотиков, похищением целых заводов и фабрик.

Разграбление Донбасса, а также кража средств, которые Россия тратила на создание квазиреспублик, привели к тому, что высший руководящий состав ФСБ и ГРУ получил многомиллиардную прибыль.

Впрочем, примерно осенью 2014 года генералы поняли, что созданных схем обогащения слишком много, а работают они с большим количеством посредников. Так началась реорганизация потоков, приведшая к первому конфликту между ФСБшниками и ГРУшниками.

Представители двух кланов претендовали на то, чтобы подмять под себя все схемы как в Донецкой, так и в Луганской области, однако никто не хотел отдавать лакомый кусочек конкурентам.

Масштабные кулуарные разборки шли как в Кремле, так и в полях Донбасса. Кураторов нескольких группировок боевиков застрелили во время разборок, а передел влияния на ОРДЛО закончился тем, что ГРУшники оставили под собой все схемы в так называемой "ЛНР", а ФСБшники – в "ДНР".

В Херсонской области – не менее кровавые конфликты

Понимая, что оккупация части Херсонской области является выходом на новейшие рынки обогащения, представители всех русских структур направились устанавливать свой контроль за потоками. Речь идет о хищении "гуманитарки", вывозе "отжатой" у селян агротехники, крышевании схем контрабанды и контроле за украденным украинским зерном.

Вплоть до начала мая контроль над всеми схемами обогащения был относительно хаотичным – кто украл, тот на этом и обогатился, но недавно ситуация изменилась. Российские военные сразу после оккупации получили приказ любым способом обеспечить проведение посевной. Ведь Кремль собирается всерьез и надолго остаться в Херсонской области, а украденый в Украине урожай может усилить позиции страны-агрессора на рынке зерна. Однако получать проценты с такого бизнеса захотели и ФСБшники, усилившие меры по отжиму у фермеров тракторов, комбайнов и другой техники. Эти преступления срывают посевную и приводят к бунтам селян, в чем не заинтересованы генералы минобороны. При этом в Москву ФСБшники пишут отчеты о том что военные не могут справиться с выполнением возложенных на них задач, а также предлагают возложить всю работу по аграрным вопросам на ФСБ.

Впрочем, террористическая служба безопасности пока у Путина не в фаворе, поэтому пока никаких продвижений по отстранению генералитета вооруженных сил от этой части потоков у них нет. Однако в полях на оккупированных территориях ситуация обостряется. На вооруженные группы ФСБшников, которые ездят по селам и отбирают у фермеров технику, начали устраивать засады. 8 мая неподалеку от Геническа между двумя отрядами оккупантов произошла стрельба, которая закончилась несколькими погибшими и ранеными с обеих сторон. Естественно, все потери списали на роль в боевых действиях.

То, что передел сфер влияния и потоков между двумя структурами вышли на новый уровень, очень хорошая новость для Украины. Ведь российские генералы, вместо того чтобы думать о войне, занимаются мародерством, а захватнические группировки при этом убивают сами себя. И будет продолжаться до момента деоккупации украинских территорий, ведь подобный процесс не остановить.