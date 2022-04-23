Об этом рассказал глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

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Из-за артиллерийской атаки, которую нанесли россияне около 15:00 по центральной части города Золотое, два человека погибли, еще двое получили ранения.

Снаряды попали в жилые дома

Едва успели эвакуировать 15 местных жителей, среди которых 8 – с инвалидностью, как россияне обстреляли городок. Артиллерийские снаряды попали в жилые дома. Два человека погибли на месте, еще двое ранены,

– сообщил Гайдай.

Напомним, что сегодня из Луганской области удалось эвакуировать 114 человек. В частности, из Попасной, где сейчас самая тяжелая ситуация.

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