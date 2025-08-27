Российская армия ночью 27 августа атаковала Полтавскую область ударными дронами. В результате этого пострадало предприятие энергетического сектора.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на временно исполняющего обязанности председателя Полтавской ОВА Владимира Когута.

К теме Почти 30 населенных пунктов Полтавщины остались без света: какая причина обесточивания

Какие последствия обстрела Полтавской области врагом?

Владимир Когут сообщил, что из-за массированной вражеской атаки зафиксировано падение обломков и прямые попадания в Полтавском районе.

Пострадало предприятие энергетического сектора. Повреждено админздание, транспортные средства и оборудование. На территории предприятия возникли пожары,

– написал чиновник.

Он отметил, что в результате обстрела также произошло обесточивание бытовых и юридических потребителей. Сейчас все пожары локализованы, а электроснабжение восстановлено.

"К счастью, обошлось без пострадавших. Спасибо силам ПВО за сбивание большинства вражеских объектов. Также благодарен ГСЧС и энергетикам за оперативную работу", – написал исполняющий обязанности председателя Полтавской ОВА.

Какова ситуация с обстрелами энергетики Украины врагом за последнее время?