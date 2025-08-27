Ворог масовано атакував Полтавщину: постраждало енергетичне підприємство
- Російська армія атакувала Полтавську область ударними дронами, внаслідок чого постраждало підприємство енергетичного сектору. Пошкоджено адмінбудівлю, транспортні засоби та обладнання, виникли пожежі.
- Внаслідок обстрілу відбулося знеструмлення споживачів. Зрештою пожежі локалізовано, електропостачання відновлено.
Російська армія вночі 27 серпня атакувала Полтавську область ударними дронами. Внаслідок цього постраждало підприємство енергетичного сектору.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на тимчасового виконувача обов'язків голови Полтавської ОВА Володимира Когута.
До теми Майже 30 населених пунктів Полтавщини залишилися без світла: яка причина знеструмлення
Які наслідки обстрілу Полтавської області ворогом?
Володимир Когут повідомив, що через масовану ворожу атаку зафіксовано падіння уламків та прямі влучання у Полтавському районі.
Постраждало підприємство енергетичного сектору. Пошкоджено адмінбудівлю, транспортні засоби та обладнання. На території підприємства виникли пожежі,
– написав посадовець.
Він наголосив, що внаслідок обстрілу також відбулося знеструмлення побутових та юридичних споживачів. Наразі всі пожежі локалізовано, а електропостачання відновлено.
"На щастя, обійшлося без постраждалих. Дякую силам ППО за збиття більшості ворожих об'єктів. Також вдячний ДСНС та енергетикам за оперативну роботу", – написав виконувач обов'язків голови Полтавської ОВА.
Яка ситуація з обстрілами енергетики України ворогом за останній час?
У Сумах через ворожу атаку вночі 27 серпня у деяких районах зникло світло. Також були знеструмлені всі об'єкти водоканалу, вода подаватиметься за графіком з пониженим тиском.
У Полтавській області 19 серпня після російського обстрілу постраждали адмінбудівлі місцевих підприємств енергетичного сектору. У Лубенському районі без світла залишилося 1 471 побутових та 119 юридичних абонентів.
До цього на початку серпня місто Ізюм і частина Ізюмського району у Харківській області залишилися без електроенергії через ворожий обстріл. Енергетики працювали над відновленням електропостачання для громадян.