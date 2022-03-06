В Генштабе отметили, что начались одиннадцатые сутки героического противостояния украинского народа российскому военному вторжению.
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Россияне уклоняются от прямого огненного контакта с ВСУ
Вооруженные силы и подразделения Сил безопасности и обороны Украины ведут ожесточенные бои по удержанию определенных рубежей.
Противник, неся потери, предпринимает постоянные попытки по уклонению от прямого огневого контакта с нашими войсками,
– подчеркнули в Генштабе ВСУ.
Украинские защитники ведут оборонительную операцию в пределах Южной, Восточной и Северной операционных зон, где:
- отбивают наступление врага, нанося ему максимальные потери,
- не допускают вторжения россиян в глубину,
- создают благоприятные условия для разгрома рашистов и восстановления контроля над потерянными территориями,
- осуществляют отражение ударов средств воздушного нападения противника.
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