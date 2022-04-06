Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в эфире 24 каналу.

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Но, по его словам, пока нет информации о пострадавших.

Гайдай добавил, что перед тем, как враг пытается совершить прорыв, он полностью разрушает города.

С каждым днем ​​будет все больше обстрелов, пока они не пойдут в наступление. Российские войска совершенно не имеют никакого плана, исключительно уничтожают все дома кварталами,

– заявил Гайдай.

Глава Луганской ОВА добавил, что в Рубежном утром также был обстрел. Там разрушены дома. "Нашли одну погибшую, еще 5 человек достали из-под завалов в подвале, но они живы. Судьба еще 8 неизвестна", – сказал он.