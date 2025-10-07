Российские войска продолжают наступление на фронте, фактически вдоль всей линии соприкосновения идут напряженные бои. К сожалению, на отдельных направлениях оккупантам удалось достичь успехов.

Где продвинулись российские войска?

Поздно вечером 6 октября в DeepState опубликовали обновление карты боевых действий. Согласно данным аналитиков, российские войска продвинулись в Донецкой, Днепропетровской области и на Запорожье.

В частности, враг оккупировал село Малиевка, что в Синельниковском районе Днепропетровской области.

Также россияне продвинулись вблизи Новоивановки, Вороного, Охотничьего и Белой Горы.

