Російські війська продовжують наступ на фронті, фактично вздовж усієї лінії зіткнення тривають напружені бої. На жаль, на окремих напрямках окупантам вдалося досягти успіхів.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на DeepState.

Де просунулися російські війська?

Пізно ввечері 6 жовтня в DeepState опублікували оновлення карти бойових дій. Відповідно до даних аналітиків, російські війська просунулися на Донеччині, Дніпропетровщині та Запоріжжі.

Зокрема, ворог окупував село Маліївка, що в Синельниківському районі Дніпропетровської області.

Також росіяни просунулися поблизу Новоіванівки, Вороного, Охотничого та Білої Гори.

Ворожі війська окупували Маліївку: дивіться на карті

Росіяни просунулися поблизу Новоіванівки: дивіться на карті

Ворог мав успіх біля Вороного: дивіться на карті

Окупаційна армія просунулася поблизу Охотничого: дивіться на карті

Як змінилася ситуація поблизу Білої Гори: дивіться на карті

