В то же время Вячеслав Чаус подчеркнул, что и тероборона и ВСУ готовы противостоять врагу, если он все-таки прорвется в город.

Внимание Эта ночь могла остановить историю, – Зеленский к украинцам после атаки россиян на ЗАЭС

Враг ошибается! Мы готовы, что враг войдет в город. Я надеюсь, этого не случится. Вооруженные силы Украины ведь работают. И сейчас ведутся бои, и на въезде в город. Но нужна холодная голова,

– подчеркнул Вячеслав Чаус.

Оперативная информация спасает жизни. Читайте наш телеграм, там мы сейчас самые быстрые. Круглосуточно!