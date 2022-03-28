Враг хочет выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей

Об этом во время брифинга в Медиа Центр Украина заявил спикер Минобороны Александр Мотузяник, сообщает 24 канал. По его словам, противник сосредотачивает основные усилия на удерживании занятых рубежей.

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Также оккупанты осуществляют подготовку к наступательным действиям. Российские войска хотят выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей.

Основные усилия противник сосредотачивается на удержании занятых рубежей и подготовке к возобновлению наступательных действий. Отмечается перегруппировка с целью наращивания наступательных возможностей для выполнения задач по выходу на административные границы Донецкой и Луганской областей,

– сказал Мотузяник.