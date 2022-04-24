В Генштабе ВСУ отмечают, что идет перегруппировка подразделений российского Центрального военного округа. Они были в районах восстановления боеспособности и теперь их бросают в восточные области Украины.

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Из Курской в Белгородскую область враг планирует перемещение зенитно-пушечного дивизиона из состава 14 армии военно-воздушных сил и противовоздушной обороны,

– сообщает Генштаб.

Также активности российских оккупантов заметны на Слобожанском направлении. Там идет переброс вооружения и военной техники врага в район города Купянск.

Отчасти враг блокирует город Харьков. Пытается производить огневое поражение подразделений наших войск и объектов критической инфраструктуры.

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