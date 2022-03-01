Глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий рассказал, что в Кролевецком горсовете еще 24 февраля был создан штаб. Сейчас на территории общины решают вопросы выпечки хлеба и производства подсолнечного масла, которое уже завершается.

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Глава Сумской ОВА рассказал о ситуации в Кролевце

По словам Живицкого, в городе прорабатывают вопросы производства макаронных изделий и круп из сырья, которое есть у аграриев. Кроме того, они ежедневно бесплатно предоставляют ориентировочно 15 тонн молока. Его раздают в микрорайонах.

Ежедневно в Нежин отправляют 2 – 3 автобуса, чтобы забрать людей, которые никак не могут доехать дальше от Киева. Живицкий добавил, что 28 февраля автомобиль горожан, который поехал забирать родственников в Нежин, взорвался на мине.

Обеспечиваем приготовление пищи в школе для ТО. Также предоставляем ГСМ, но запасы на АЗС заканчиваются. Организовали горячую линию с круглосуточным дежурством, чтобы вовремя реагировать на угрозы и нужды,

– добавил чиновник.

По его словам, враг периодически появляется на трассе КИПТИ – Бачевск, где много поврежденной и уничтоженной техники. Однако в город оккупантов не заходят.

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