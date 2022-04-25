Об этом рассказал член комитета Верховной Рады по нацбезопасности и обороне Федор Вениславский в эфире 24 канала.

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По его словам, наступления россиян на направлениях Изюм – Барвенково и Изюм – Славянск не были успешными. У Попасной, которая является для оккупантов одним из главных направлений удара, похожая ситуация.

В направлении Северодонецка враг также подтягивает резервы, пытается штурмовать, но опять же не имеет никаких успехов на восточном фронте,

– рассказал нардеп.

Вениславский добавил, что в ближайшие дни россияне поймут, что тех целей, которые они ставят перед собой, достичь не удастся.

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