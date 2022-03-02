Об этом отметили в Генштабе ВСУ. Российские военные уже поняли, что "легкой прогулки" у них не будет.

Важно Россия напала на Украину: хронология основных событий

Враг избегает встреч с гражданскими жителями, – Генштаб

Противник пытается избегать прямых столкновений не только с украинским войском, но и гражданскими жителями, блокирующими движение его колонн,

– пишут в Генштабе.

Также в ВСУ говорят, что на территории Украины перестает действовать пророссийская пропаганда. То есть сами "освободители" отдают себе отчет, что их на украинской территории никто не ждал.

В Генштабе заверили, что враг деморализован. Россияне продолжают нести потери в технике и личном составе.