Оккупанты хотели улучшить тактическое положение

В Генштабе ВСУ заявили, что оккупанты вели огонь по позициям украинских военных. Российский враг при обстреле применил артиллерию.

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Сообщается, что оккупанты пытались провести наступательные действия в направлении Александровки. В планах российских военных было улучшение тактического положения.

Село Александровка находится на границе Херсонской и Николаевской областей.

На Южнобужском направлении подразделения оккупационных войск продолжают оказывать огневое влияние с применением артиллерии по позициям наших войск. В целях улучшения тактического положения враг пытался провести наступательные действия в направлении населенного пункта Александровка,

– говорится в сообщении Генштаба.

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