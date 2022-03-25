Об этом Сергей Гайдай рассказал в интервью. Он отметил, что не сомневается, что оккупанты сознательно идут на военные преступления.

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Враги прекрасно знают местоположение объектов

Они же местные, они прекрасно знают, где расположение частей, знают, где дом престарелых, они знают, когда стреляют в детский сад. Когда в Северодонецке прилетел снаряд в дом малыша, слава Богу, что я вывез всех детей оттуда, они тоже прекрасно понимали, куда стреляют,

– заверил Гайдай.

Главу ОВА спрашивали иностранные журналисты – были ли якобы в гражданских объектах подразделения. Гайдай ответил: если бы это было так, то украинская армия в 4 раза была бы больше российской.

В Кременной из танка в упор обстреляли дом для пожилых

В Кременной вражеские войска в упор из танка обстреляли дом престарелых. Гайдай рассказал, что было 75 человек стариков и 14 человек персонала. Выжили только 15 человек, которых вывезли в Сватово – на временно оккупированную территорию.