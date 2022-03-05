Так, для авиаударов по территории несокрушимой Украины Россия привлекла самолеты оперативно-тактической авиации с аэродромов России, Беларуси и временно оккупированного Крыма. Об этом сообщает Генштаб ВСУ на своей странице в фейсбуке.

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По информации Генштаба, привлекались самолеты оперативно-тактической авиации с таких аэродромов:

Россия – Сеща;

Беларусь – Лида, Лунинец, Барановичи;

временно оккупированный Крым – Бельбек.

Отмечается, что самолеты были привлечены для авиационных ударов по объектам на территории Украины, а также для выявления и уничтожения систем противовоздушной обороны Вооруженных Сил Украины.

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