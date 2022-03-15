Председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов сообщил об обстрелах врага с воздуха. Однако, он подчеркнул, что ВСУ держат все позиции обороны по Харькову.

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Продолжаются обстрелы с воздуха. За сутки оккупанты выпускали 2 ракеты по центральной части Харькова. Обстреливали из реактивной системы залпового огня "Смерч" район парка Горького, Сумского рынка, перекрестка Сумской и Динамовской,

– сообщил Олег Синегубов.

Под обстрел попала машина волонтеров организации Help Army. От тяжелого ранения погиб 26-летний парень.

Также ранения получила женщина. Сейчас точное количество пострадавших устанавливают.

По данным Харьковской ОГА, всего за сутки в Харькове зафиксировали 65 выстрелов.

Напомним, вчера, 14 марта, враг наносил удары, в том числе ракетными комплексами "Искандер". По информации Штаба обороны, атака была с территории России. Из-под обломков зданий достали тела 7 погибших.

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